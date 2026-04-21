Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 21.04.2026 kam es gegen 14:45 Uhr auf der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach stadtauswärts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad.

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte, in eine rechtsseitig gelegene Parklücke einzufahren und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Infolge des Zusammenstoßes kam der Zweiradfahrer zu Fall.

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Rüdesheimer Straße für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde über umliegende Straßen umgeleitet. Da zu diesem Zeitpunkt bereits der Feierabendverkehr anlief kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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