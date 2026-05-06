Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer stoßen zusammen

Am Dienstag prallten zwei Pedelec-Fahrende bei einem Unfall bei Biberach ineinander. Beide zogen sich Verletzungen zu, die Radlerin kam in eine Klinik

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Biberach und Ummendorf. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec stadtauswärts in Richtung Ummendorf. Ihm kam auf einer Brücke eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen. Da der Jugendliche wohl in einer Rechtskurve die linke Seite des Radweges mitbenutzte, um weiter dem Kurvenverlauf zu folgen, stießen beide Radfahrende zusammen und stürzten. Die 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, der 17-Jährige kam mit Schürfungen davon. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrrädern auf jeweils 250 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

++++0848784

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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