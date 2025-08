Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus - Unbekannte Täter betreten mehrere Grundstücke

Königslutter (ots)

Königslutter, Glentorf, Zum Schuntertal

01.08.2025, 14.00 Uhr

Unbekannte Täter betraten am Freitagnachmittag in Glentorf über eine unabgeschlossene Terrassentür ein Einfamilienhaus und wurden bei der Tatausübung gestört. Im weiteren Verlauf betraten sie widerrechtlich weitere Nachbargrundstücke. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Ein Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße Zum Schuntertal vernahm am Freitag gegen 14.00 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoß, dachte sich zunächst jedoch nichts dabei. Erst als er aus dem Fenster schaute und zwei unbekannte Männer vom Grundstück gehen sah, kam ihm die Situation merkwürdig vor. Wie sich dann herausstellte, hatten die Täter die nur angelehnte Terrassentür geöffnet und waren so in das Huas gelangt. Dort hatten sie dann auf der Suche nach Diebesgut zwei Schranktüren geöffnet. Vermutlich weil sie bemerkten, dass doch jemand im Haus war, verließen sie dieses ohne etwas entwendet zu haben.

Ein Täter war schlank, hatte einen Bart und trug ein Cappi. Der zweite Täter hatte eine kräftigere Statur und trug eine Mütze mit einem Symbol.

Wie sich herausstellte, waren die Unbekannten auch auf anderen Grundstücken im näheren Umfeld gesehen worden. In einem Fall sollen sie an einem Haus in der Rotdornallee geklingelt haben. Ein schlanker Mann habe versucht, die Hauseigentümerin durch die geschlossene Tür mit seinem Handy abzulenken, während der korpulentere Mann versucht habe, die Tür eines Gartenobjektes zu öffnen. Als die Frau dies bemerkte und die Männer ansprach , verließen sie umgehend das Grundstück.

Zeugen, die Hinweise den Tätern oder zu weiteren Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell