Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - E-Scooter gestohlen

Am Dienstag stahl ein Unbekannter in Heidenheim einen E-Scooter.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr stellte ein 58-Jähriger seinen E-Scooter der Marke Xiaomi am Bahnhof ab. Er sicherte ihn mit einem Schloss. Als der Mann gegen 23 Uhr wieder zurückkam, war sein E-Scooter weg. Ein Unbekannter stahl ihn samt Schloss. Die Polizei Heidenheim (07321/322-432) ermittelt nun nach dem Unbekannten und sucht den E-Scooter.

Hinweis der Polizei:

Auch wenn der E-Scooter gesichert war, gänzlich gegen Diebstahl zu schützen ist schwer. Dennoch empfiehlt die Polizei, den Dieben ihr Handeln zu erschweren. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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