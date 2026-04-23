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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waghalsiges Manöver - jugendlicher Radfahrer stürzt schwer

Greußen (ots)

In der Schwarzburger Straße ereignete sich am Donnerstag gegen 12 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem ein Radfahrer erhebliche Verletzungen davontrug. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr neben dem 16-jährigen Radfahrer ein 17-jähriger Mopedfahrer die genannte Straße. Der Radfahrer hielt sich während der Fahrt am Fahrer des Mopeds fest, um sich ziehen zu lassen. Nach einigen Metern der Beschleunigung ließ der 16-Jährige los und kam ins Straucheln. In der weiteren Folge stürzte er auf die Straße und zog sich mehrere Abschürfungen der Haut zu.

Die Verletzungen werden den jungen Verkehrsteilnehmer noch einige Zeit daran erinnern, dass diese Art der Fortbewegung ungeeignet erscheint. Die Polizei rät dringend von einem solchen Verhalten im Straßenverkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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