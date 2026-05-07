Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Rücksichtslos überholt?

Zu einem möglichen Gefährdungsvorfall vom Donnerstag (30.04) bei Schlierbach sucht die Polizei gefährdete Fahrer oder Zeugen.

Ulm (ots)

Wie der Polizei nun bekannt wurde, soll es vergangenen Donnerstag gegen 20 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der B297 zwischen Kirchheim und Schlierbach unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Schlierbach soll er offenbar mehrere Autos äußerst knapp und gefährlich überholt haben. Bei dem Fahrer handelt es sich mutmaßlich um einen jüngeren männlichen Fahrer im Alter von 20-25 Jahren, welcher mit einem dunklen Mercedes älteren Baujahrs unterwegs war. Der Fahrer fuhr anschließend in Richtung Albershausen weiter. Das Polizeirevier Uhingen hat den Vorfall aufgenommen und sucht Zeugen oder Personen, welche möglicherweise durch den Fahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07161/9381120 zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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