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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto gestohlen
Von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Audi in Ehingen.

Ulm (ots)

Der graue Audi Q5 parkte vor einem Gebäude in der Schwemmwage. Die Diebe griffen in der Nacht mutmaßlich das Funksignal des im Gebäude befindlichen Autoschlüssels ab und konnten das Auto starten. Zwischen Ehingen und Dächingen legten sie in einem Waldgebiet einen Zwischenstopp ein. Dort wurden die persönlichen Sachen des Fahrzeugeigentümers entsorgt. Danach fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

+++++++ 0854734(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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