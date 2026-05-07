Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Vorfahrt genommen

Am Mittwoch stießen an einer Einmündung in Schwendi zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 19.15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Ford in der Bußmannshauser Straße/ K7515 unterwegs. An der Einmündung zur Landstraße 259 wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl eine 35-Jährige mit ihrem Subaru. Die Autofahrerin kam von rechts und war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die Frau hatte Vorfahrt. Der Ford stieß mit der rechten Front in das linke Heck des Subaru. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den fahrbreiten Autos wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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