Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Dreister Dieb schlägt am Mittwoch in Biberach am helllichten Tag zu.

Ulm (ots)

Das Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid stand zwischen 6.45 Uhr und 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Besitzer hatte es am Bahnhof bei den dortigen Abstellplätzen mit einem Bügelschloss gesichert. Das Schloss war wohl zwischen dem Rahmen und dem Hinterrad geführt und nicht fest an einem Fahrradständer angekettet. Deshalb konnte ein Unbekannter das Fahrrad im Wert von rund 2.500 Euro offenbar wegtragen. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen.

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl. Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schießen Sie Ihr Fahrzeug an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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