Ulm (ots) - Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Sprinter auf der B492 von Hürben in Richtung Sontheim. Beim Abbiegen auf die B492 war er mit seinem Gespann wohl zu schnell und sein Anhänger kippte um. Der Anhänger war mit einer Baggerschaufel beladen. Diese fiel auf die Straße. Die Fahrbahn musste ...

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