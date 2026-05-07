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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zechpreller
Ein Unbekannter ließ es sich am Dienstag in Ulm gut gehen und verschwand dann.

Ulm (ots)

Der Unbekannte war am späten Nachmittag in einem Gastronomiebetrieb am Münsterplatz zu Gast. Nachdem er Speis und Trank konsumiert hatte, verschwand er ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Zechpreller soll um die 30 Jahre alt und etwa 175cm groß gewesen sein. Er war blond und tätowiert.

+++++++ 0852801 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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