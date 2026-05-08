PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Zu wenig Abstand
Kein Sicherheitsabstand führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Merklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr in Richtung München. Ein 37-Jähriger bremste sein Auto verkehrsbedingt ab. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer hielt offenbar den Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr dem vorausfahrenden Mercedes ins Heck. Bei dem Unfall erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Autobahnpolizei aus Mühlhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.

++++0866114 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren