POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Zu wenig Abstand
Kein Sicherheitsabstand führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der A8 bei Merklingen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr in Richtung München. Ein 37-Jähriger bremste sein Auto verkehrsbedingt ab. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer hielt offenbar den Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr dem vorausfahrenden Mercedes ins Heck. Bei dem Unfall erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Autobahnpolizei aus Mühlhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.
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