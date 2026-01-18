Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigen aus Stralsund

Stralsund (ots)

Der seit dem 07. Januar 2026 vermisste 15-Jährige aus Stralsund konnte nach Zeugenhinweisen wohlbehalten in Stralsund angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell