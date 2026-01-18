Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung zum Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 18.10.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Schweinestall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das circa 40 Meter mal 30 Meter große Gebäude in Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 20 bis 30 Schweine in dem Stall. Wie viele Tier den Flammen zum Opfer gefallen sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung sind sämtliche Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufnehmen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

