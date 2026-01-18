PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung zum Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 18.10.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem 
Schweinestall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei 
Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das circa 40 Meter mal 30 
Meter große Gebäude in Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand 
befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 20 bis 30 
Schweine in dem Stall. Wie viele Tier den Flammen zum Opfer gefallen 
sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. 
Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung sind sämtliche 
Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im 
Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern. Wie 
es zum Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Nach Abschluss der 
Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen 
zur genauen Brandursache aufnehmen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse 
wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

