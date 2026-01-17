Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen im Falle des Leichenfunds nahe Ribnitz-Damgarten erlassen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Wie am heutigen Tag berichtet, wurde am gestrigen Freitag (16.01.2026) ein 54-jähriger Deutscher aus der Nähe von Ribnitz-Damgarten wegen eines möglichen Tötungsdelikts vorläufig festgenommen (siehe dazu unsere Pressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6198220).

Wie die Polizei nun bestätigen kann, ist der Beschuldigte heute dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser hat gegen den 54-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Die eingesetzten Beamten haben den Mann nach der Haftvorführung in die JVA Stralsund verbracht, wo er sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen an dieser Stelle nicht gemacht werden.

