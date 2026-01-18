PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 18.01.2026, gegen 14:32 Uhr, kam es auf der B198 zu einem 
Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 68-jährige deutsche 
Fahrzeugführerin eines PKW Dacia die B198 aus Richtung Stuer kommend 
in Richtung Plau am See. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang 
ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab
und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die 68-Jährige wurde 
dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus 
nach Plau am See verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stuer 
und Altenhof waren mit 15 Kameraden zur Unterstützung im Einsatz.
Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden 
beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. 
Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B198 für etwa eine 
Stunde halbseitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

