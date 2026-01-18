Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots)

Am 18.01.2026, gegen 14:32 Uhr, kam es auf der B198 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Dacia die B198 aus Richtung Stuer kommend in Richtung Plau am See. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Plau am See verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stuer und Altenhof waren mit 15 Kameraden zur Unterstützung im Einsatz. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B198 für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell