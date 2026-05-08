Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Gurt und Fahrerlaubnis fehlten bei einem Fahrer am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Einer Polizeistreife war der Renault gegen 10.15 Uhr in der Schorndorfer Straße aufgefallen. Denn der Fahrer hatte den Gurt nicht angelegt. Die Beamten hielten den Pkw an, um den 24-Jährigen zu kontrollieren. Dabei konnte er zwar einen Führerschein vorzeigen, fahren durfte er damit offenbar nicht mehr. Die Fahrerlaubnis wurde ihm wohl bereits im August letzten Jahres behördlich entzogen. Abgegeben hatte er den Führerschein wohl aber noch nicht. Deshalb wurde der Führerschein von der Polizei sichergestellt. Auf den 24-Jährigen kommen nun Anzeigen zu. Das Auto musste er stehen lassen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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