Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen/ B311 - Sattelzug fährt auf Pkw auf

Glimpflich endete ein Auffahrunfall am Donnerstag auf der B311 bei Oberdischingen.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte um 12.20 Uhr an der Kreuzung B311/Ersinger Straße. Ein 57-Jähriger war mit seinem Volvo-Sattelzug in Richtung Erbach unterwegs. Vor ihm fuhr eine Gleichaltrige mit ihrem Mercedes SUV. Da der Lasterfahrer wohl unaufmerksam war, stieß er dem an der roten Ampel abbremsenden Auto ins Heck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden am Lkw und dem Auto auf jeweils rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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