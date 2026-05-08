PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen/ B311 - Sattelzug fährt auf Pkw auf
Glimpflich endete ein Auffahrunfall am Donnerstag auf der B311 bei Oberdischingen.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte um 12.20 Uhr an der Kreuzung B311/Ersinger Straße. Ein 57-Jähriger war mit seinem Volvo-Sattelzug in Richtung Erbach unterwegs. Vor ihm fuhr eine Gleichaltrige mit ihrem Mercedes SUV. Da der Lasterfahrer wohl unaufmerksam war, stieß er dem an der roten Ampel abbremsenden Auto ins Heck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden am Lkw und dem Auto auf jeweils rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++++0863497

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren