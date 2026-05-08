Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - An Vape-Automat zu schaffen gemacht

Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter am Dienstag in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah wohl noch, wie ein Unbekannter sich zwischen 19.40 Uhr und 20.10 Uhr an dem Automaten zu schaffen machte. Der Täter, der als Jugendlicher zwischen 15 bis 17 Jahren und etwas korpulenterer Figur mit dunkelblonden Haaren beschrieben wird, hatte wohl mit einem Werkzeug versucht, das Vorhängeschloss am E-Zigarettenautomaten zu knacken. Nachdem ihm das misslang, stieg er auf sein schwarzes E-Bike und fuhr in Richtung Voith-Siedlung davon. Der Täter trug wohl einen schwarzen Fahrradhelm mit türkis-orangenen Farben. Die Polizei Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322430 entgegen. Ob ein Schaden entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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