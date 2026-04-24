Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Wittislingen - Am Donnerstag (23.04.2026) täuschten eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekannter Anrufer einen 85-jährigen Mann und erbeuteten Wertgegenstände. Gegen 19.30 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter den Mann an und gab sich als Oberarzt des Klinikums Großhadern aus. Der Täter behauptete, die Tochter des Mannes sei schwer krank und benötige ein teures Medikament aus der Schweiz. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Täter nach Wertgegenständen und Bargeld. Kurz darauf erschien eine weibliche Täterin am Wohnhaus des 85-Jährigen und nahm die Wertgegenstände entgegen. Der entstandene Beuteschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die unbekannte Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: - Etwa 25 Jahre alt - 165 cm groß - Schlank - Athletisch - Kurze schwarze Haare - Rote und schwarze Kleidung - West-/nordeuropäisches Erscheinungsbild Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

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