Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (23.04.2026) kam es in einem Wohnheim in der Prälat-Bigelmair-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und seinen Betreuerinnen. Gegen 12.45 Uhr eskalierte die Situation und der Junge ging körperlich auf die Betreuerinnen los. Dabei verletzte er eine 19-jährige Betreuerin und beschädigte eine Wanduhr. Der 11-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Der Junge besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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