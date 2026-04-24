Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (23.04.2026) schlugen drei bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in der Neuschwansteinstraße. Gegen 17.15 Uhr riefen die Täter den Mann, woraufhin dieser stehen blieb und sich umdrehte. Einer der Täter versetzte ihm einen Kopfstoß, anschließend schlugen alle drei gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: - Drei männliche Personen - dunkle Haare - dunkle Kleidung - etwa 1,75 m bis 1,83 m groß Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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