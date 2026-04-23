Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (23.04.2026) leisteten zwei Männer Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Maximilianstraße.

Gegen 00.15 Uhr begingen ein 25-jähriger Mann und ein 19-jähriger Mann zunächst einen Hausfriedensbruch in einer Gaststätte. Trotz mehrmaliger Aufforderung des Inhabers verließen sie die Örtlichkeit nicht. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung zeigten sich beide Männer äußerst aggressiv. Sie verweigerten die Herausgabe ihrer Ausweisdokumente und mussten getrennt werden.

Während der Kontrolle widersetzte sich der 19-Jährige verbal und körperlich der Durchsuchung. Er beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte, die Maßnahme durch Ziehen und Winden zu verhindern. Nach seiner Fesselung konnte ein Ausweisdokument aufgefunden werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Stimmungsschwankungen brachten die Beamten den 19-Jährigen in den Arrest.

Der 25-Jährige verhielt sich ebenfalls aggressiv und erhob mehrfach die Arme gegen die Einsatzkräfte. Außerdem trat er ungezielt um sich und beleidigte die Beamten. Er drohte zudem, den Diensthund zu schlagen. Die Beamten brachten auch den 25-Jährigen schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die beiden Männer.

Der 19-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille, der 25-Jährige von 1,5 Promille.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die kenianische Staatsangehörigkeit.

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