Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (22.04.2026) war ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem Wertachdamm unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr meldete ein Passant einen auffälligen Fahrradfahrer, der bereits mehrfach gestürzt war. Eine Streife traf den Mann fahrend auf einem Pedelec an. Beim Annähern des Streifenwagens stürzte er erneut. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 27-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Der 27-Jährige besitzt die kroatische und österreichische Staatsangehörigkeit.

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