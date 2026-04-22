Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts der Geldwäsche

Augsburg (ots)

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

PP Schwaben Nord - Am Dienstag (21.04.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 09:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei zeitgleich drei Objekte in Kempten, Dietmannsried und Neu-Isenburg (Hessen). Bei den Objekten handelte es sich um zwei Banken sowie eine Firma. Die Beamten der Kripo Augsburg führten seit mehreren Monaten Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige im Alter von 60, 49 und 46 Jahren wegen des Verdachtes der Geldwäsche.

Insgesamt entstand bei den Vortaten, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, ein Vermögensschaden im unteren siebenstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden die insgesamt drei Objekte durchsucht.

Die drei Tatverdächtigen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte der Kripo Augsburg, der Kripo Kempten sowie dem Polizeipräsidium Südosthessen beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

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