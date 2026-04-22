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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (21.04.2026) gab sich ein bislang unbekannter Täter als Professor einer Klinik aus und forderte Bargeld von einer Frau im Talweg.

Gegen 17.45 Uhr rief der Unbekannte bei der Frau an. Der Unbekannte gab sich als Professor einer Klinik aus und täuschte gegenüber der Frau einen medizinischen Notfall bei ihrer Tochter vor. Der Unbekannte forderte Bargeld und Schmuck für ein lebensrettendes Medikament.

Die Frau übergab kurz darauf Bargeld und Schmuck an eine bislang unbekannte Abholerin. Es entstand ein Beuteschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, 160cm groß, etwa 30 Jahre alt und osteuropäisch/slawisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

   -	Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. -	Überprüfen Sie 
Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder 
den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. -
Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. -	 
Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
polizeilichen Notruf 110. -	Zusätzlich befinden sich weitere Tipps 
unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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