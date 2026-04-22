Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (21.04.2026) gefährdeten mehrere Kinder den Straßenverkehr in der Butzstraße.

Gegen 15:30 Uhr warfen mehrere Kinder Wasserbomben auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Ein Auto wurde von einer Wasserbombe getroffen. Die Kinder flüchteten anschließend in einen nahegelegenen Park. Es entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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