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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (22.04.2026) ereignete sich in der Zusamstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer ohne Helm auf der Zusamstraße. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete ihre Autotür. Der Fahrradfahrer flog daraufhin über die Autotür und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen die 35-Jährige.

Die 35-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 53-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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