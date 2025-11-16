Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.11.2025 ¬- 16.11.2025

Lüneburg (ots)

Stadt und LK Lüneburg

Einbrüche

In Ochtmissen und im Stadtteil Kreideberg kam es am Wochenende zu 5 versuchten und teils vollendeten Einbrüchen. In zwei Fällen bemerkten die Bewohner den vermutlich allein handelnden Täter, der darauf die Flucht ergriff. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Überfall auf Tankstelle

Am Samstagabend betrat ein unbekannter maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle am Grasweg und forderte Bargeld von dem dort beschäftigten Mitarbeiter. Hierbei hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand. Der Mitarbeiter übergab dem Mann Geld. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Unfall unter Einfluss von Alkohol und anschließende Unfallflucht

Auf der Hamburger Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Auffahrunfall. Ein 42-jähriger fuhr auf einen PKW auf und schob diesen noch auf ein davor an der roten Ampel wartenden PKW. Doch anstatt auszusteigen und sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Mann an den beiden beschädigten PKW vorbei und flüchtete. Durch die Polizei Winsen/Luhe konnte er später bei sich zu Hause angetroffen werden. Die Beamten stellten eine Beeinflussung von Alkohol fest und es wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der Mann auch direkt abgeben. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Mit Alkohol am Steuer

Um 01:55 Uhr stoppte die Polizei einen Lüneburger in Kaltenmoor und nahm auch bei ihm Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Weiter stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wurden eingeleitet. Ebenso erging es einem anderen 30-jährigen Mann aus Lüneburg, der um 04:31 Uhr am Sonntagmorgen in der Willy-Brandt-Straße von einer Polizeistreife angehalten wurde. Er pustete 2,1 Promille. Auch hier wurde der Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Auto ausgebrannt

Am Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr nach Handorf zur dortigen Grundschule gerufen. Hier ist aus bislang unbekannter Ursache ein auf dem Parkplatz der Grundschule abgestellter PKW in Brand geraten. Er brannte komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Feuer in Bauruine

In Lüneburg brannte es am frühen Sonntagmorgen in der Lauensteinstraße. Ein vorbeifahrender PKW-Fahrer alarmierte die Feuerwehr. Aus der dortigen Bauruine stieg schwarzer Rauch aus den Fenstern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ermittlungen zur Brandursache liefen noch am Sonntag an und dauern noch an. Verletzt wurde niemand.

Bedrohung mit einem Messer

In einer kommunalen Unterkunft in Handorf kam es am Samstagnachmittag zu einem Streit zwischen Bewohnern in dessen Verlauf ein 24-jähriger Bewohner seinem Kontrahenten mit einem Messer bedrohte. Die Polizei nahm dem Mann das Messer ab und verwies ihn aus der Unterkunft. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Schlägerei am Stintmarkt

Ein Streit unter mehreren Männern lief am frühen Sonntagmorgen auf dem Stintmarkt aus dem Ruder. Einer der Streithähne schlug seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der Täter floh dann vom Stint. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins städtische Klinikum gebracht. Hinweise an die Polizei unter 04131/6072215

Stadt Uelzen

Verkehrsunfall auf ehemaligem Stadtring

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 19:10 Uhr, kommt es an der Kreuzung Heinrich-Meyerholz-Straße / Esterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Eine 60-jährige Frau befährt mit ihrem PKW die Heinrich-Meyerholz-Straße in Richtung Hochgraefestraße und missachtet hierbei das Rotlicht der Ampel. Aufgrund dessen kollidiert sie mit einer 73-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch den Aufprall kommt es ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 66-jährigen Frau, welche ordnungsgemäß im Kreuzungsbereich wartet. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 20.000EUR. Zu einem Personenschaden kommt es glücklicherweise nicht.

Verkehrsunfall an Bedarfsfußgängerampel

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 19:20 Uhr, kommt es im Bereich der Holdenstedter Straße an einer Bedarfsfußgängerampel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 43-jährige Fahrzeugführerin missachtet das Rotlicht der Ampel und kollidiert hierdurch mit dem 19-jährigen Fußgänger, welcher gerade die Straße überquert. Der Fußgänger wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,35 Promille. Ihr wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt. Die Fahrzeugführerin erwartet ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Streitigkeiten enden in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 20:45 Uhr, parkt der Zeuge seinen PKW am Fahrbahnrand als plötzlich ein PKW neben ihm anhält. Der Fahrzeugführer beschwert sich lautstark über das Fahrverhalten des Zeugen. Als der Zeuge zu einem klärenden Gespräch an das Fenster des Fahrzeugführers tritt, kann er starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Zeuge kontaktiert daraufhin die Polizei. Der Fahrzeugführer kann durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei lassen sich Atemalkoholgeruch sowie weitere Ausfallerscheinungen beim 56 Jahre alten Fahrzeugführer feststellen. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wird eingeleitet.

Verkehrsunfall aufgrund starker Alkoholisierung

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 23:30 Uhr, kommt es "Am Stadtgut" zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrzeugführer kommt mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem geparkten PKW. Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000EUR. Bei der Unfallaufnahme kann bei dem Fahrzeugführer eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,16 Promille. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Aggressiver Ladendieb landet im Polizeigewahrsam

Am 15.11.2025, gegen 12:10 Uhr, fällt in einem Drogeriemarkt im Innenstadtbereich ein 40-jähriger Mann auf, indem er sich diverse Gegenstände im Gesamtwert von über 100EUR in seine mitgeführte Tragetasche steckt. Ohne die Ware zu bezahlen, verlässt er das Geschäft. Er kann jedoch durch Mitarbeiter aufgehalten werden. Hierbei tritt er den Mitarbeitenden aggressiv gegenüber. Beim Eintreffen der Polizei verhält sich der Beschuldigte weiterhin unkooperativ und kündigt weitere Ladendiebstähle an. Der Beschuldigte verbringt den Nachmittag zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle bei der Polizei. Weiterhin erwartet ihn ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Körperverletzungssachverhalt im Kneipenbereich

Am 16.11.2025, gegen 02:45 Uhr, kommt es in einer Lokalität in der Gudesstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei 38-jährigen Frauen. Hierbei reißt die Beschuldigte dem Opfer ein Haarbüschel aus, wodurch das Opfer starke Schmerzen erleidet. Die Beschuldigte weist einen Atemalkoholwert von 1,03 Promille auf. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Samtgemeinde Aue

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es im Bereich Wieren zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter verschaffen sich hierbei gewaltsam Zutritt zu den Lagerhallen eines Sanitärbetriebes. Hier entwendet sie unter anderem diverse Kupferrohre, Sanitärzubehör und einen PKW-Anhänger. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 30.000EUR.

LK Lüchow-Dannenberg

Beleidigung / Streitigkeiten beim Jugend-Fußballspiel Am Samstagnachmittag kam es auf dem Sportplatz in Lüchow vor dem Hintergrund eines Fußballspiels der männlichen U12 nach vorangegangenen Streitigkeiten zwischen einem Elternteil der Heimmannschaft und einem Vertreter der Gastmannschaft zu Beleidigungen. Weiter habe ein Mannschaftsmitglied der Heimmannschaft auch ein Mannschaftsmitglied der Gastmannschaft beleidigt.

Trunkenheitsfahrt und anschließenden tätlichen Angriff auf PVB Am Samstagabend führte ein 57-jähriger Mann aus Lüchow-Dannenberg einen Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Zum Zweck der Blutentnahme wurde der 57-Jährige ins Krankenhaus nach Dannenberg verbracht. Vor dem Eingangsbereich der Notaufnahme schlug der Mann noch im Streifenwagen sich befindet nach einem Polizeibeamten und traf diesen auch. Gegen de 57-jährigen Mann wurden zwei Strafverfahren, Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, eingeleitet. Der Polizeibeamte war weiter dienstfähig.

