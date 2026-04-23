Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung 0604 vom 22.04.2026 berichteten wir folgendes: Lechhausen - Am Mittwoch (22.04.2026) ereignete sich in der Zusamstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer ohne Helm auf der Zusamstraße. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete ihre Autotür. Der Fahrradfahrer flog daraufhin über die Autotür und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen die 35-Jährige. Die 35-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Der 53-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ab hier NEU:

Der 53-jährige Fahrradfahrer verstarb am heutigen Donnerstag (23.04.2026) in den frühen Morgenstunden an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls.

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