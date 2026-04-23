Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth stoppt Fahrer ohne Führerschein
Augsburg (ots)
Buchdorf - Am Mittwoch (22.04.2026), im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.15 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Hauptstraße / Am Sand durch. Zu Beginn der Messung, gegen 16:00 Uhr, wurde der 20-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades mit 65 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen und in der Hauptstraße angehalten.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten technische Veränderungen am Fahrzeug fest, wodurch die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs erhöht wurde. Der 20-jährige Mann ist zudem nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 20-Jährigen. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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