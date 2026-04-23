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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth stoppt Fahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Buchdorf - Am Mittwoch (22.04.2026), im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.15 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Hauptstraße / Am Sand durch. Zu Beginn der Messung, gegen 16:00 Uhr, wurde der 20-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades mit 65 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen und in der Hauptstraße angehalten.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten technische Veränderungen am Fahrzeug fest, wodurch die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs erhöht wurde. Der 20-jährige Mann ist zudem nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 20-Jährigen. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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