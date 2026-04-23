Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Mering - Am Mittwoch (22.04.2026), gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2380 zwischen Mering und Königsbrunn ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Die Fahrerin eines Opel war in Fahrtrichtung Königsbrunn unterwegs, als ihr auf Höhe des Mandichosees der Fahrer eines VW aus ungeklärter Ursache hinten auffuhr. Dadurch wurde der Opel in den Gegenverkehr geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Toyota kam. Im Anschluss kollidierten an der Unfallstelle noch ein Mini und ein Smart.

Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen schwer verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 100.000,00 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Alle Unfallbeteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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