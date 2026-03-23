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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Ohne Führerschein auf Motorroller unterwegs

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Eine "Fahrstunde" wurde am späten Sonntagnachmittag einer 16-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau zum Verhängnis. Eine Polizeistreife beobachtete die junge Frau dabei, wie sie auf dem Parkplatz einer Schule in der St.Wendeler Straße, auf einem Roller, ihre Runden drehte. Bei der anschließenden Kontrolle gab die 16-Jährige an, dass sie gar keinen Führerschein besitze und gerade für die anstehende Fahrprüfung üben würde. Sie musste den Motorroller stehen lassen. Das Zweirad wurde durch die Polizeibeamten an den Begleiter übergeben, der das Gefährt fahren durfte. Die Frau muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. Ihre Führerscheinprüfung darf sie wohl vorerst nicht antreten. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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