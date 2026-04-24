Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (23.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße. Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-jährige Frau. Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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