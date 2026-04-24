Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (23.04.2026) befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss die Friedberger Straße. Gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen Mann. Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

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