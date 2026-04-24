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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (23.04.2026) befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss die Friedberger Straße. Gegen 11.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-jährigen Mann. Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.04.2026 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (23.04.2026) schlugen drei bislang unbekannte Täter einen 20-jährigen Mann in der Neuschwansteinstraße. Gegen 17.15 Uhr riefen die Täter den Mann, woraufhin dieser stehen blieb und sich umdrehte. Einer der Täter versetzte ihm einen Kopfstoß, anschließend schlugen alle drei gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde ...

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