Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Hund rennt über Straße

Ein Auto erfasste am Donnerstag einen Hund auf der Landstraße bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der L1243 von Scharenstetten in Richtung Luizhausen. Plötzlich rannte ein Hund von rechts nach links über die Landstraße, so die 55-Jährige. Die Autofahrerin bremste, konnte einen Zusammenstoß mit den Hund nicht mehr verhindern. Das Auto erfasste das Tier leicht. Da Verletzungen bei dem Hund nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde das Tier zu einem tierärztlichen Notdienst verbracht. Dort konnte der Hund behandelt und auch über die Tasso-Nummer der Tierhalter ausfindig gemacht werden. Der muss nun für den Schaden am Auto aufkommen. Den schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Hinweis:

Hundebesitzer sind dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tiere nicht weglaufen. Der Besitzer muss auch für entstandene Schäden aufkommen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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