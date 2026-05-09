Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizist gebissen

Am Freitagmittag greift eine 57-Jährige Frau mehrere Polizeibeamten tätlich an.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag wurde gegen 13 Uhr die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes in einer Biberacher Klinik gerufen, da es Probleme bei einer notwendigen Patientenverlegung gab. Die betroffene 57-Jährige Patientin widersetzte sich fortwährend den Maßnahmen von Polizei und Klinikpersonal, indem sie unter anderem versuchte in einen Bus einzusteigen und so zu flüchten. Als die Streifenbesatzung die Frau davon abzuhalten versuchte, biß diese einen der Beamten unvermittelt und ohne Vorwarnung in den Unterarm. Auch danach setzte sie sich massiv zur Wehr und beleidigte die Polizisten mehrfach. Erst nach dem Eintreffen einer weiteren Streife gelang es den Polizeibeamten die Beschuldigte in den Griff zu bekommen. Die notwendige Verlegung der Beschuldigten konnte im Anschluss erfolgreich durchgeführt werden. Ein Beamter erlitt durch den Biss leichte Verletzungen.

Die 57-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

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