Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Vergewaltiger nach Einreise in Auslieferungshaft

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei hat einen mit europaweitem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Er sitzt nun in Auslieferungshaft.

Einsatzkräfte kontrollierten am Donnerstagmittag (26.03.2026) den 55-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der eritreische Staatsangehörige europaweit zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem Mann wird durch die griechische Justiz Vergewaltigung sowie schwere häusliche Gewalt vorgeworfen. Nach der Vorführung bei einem Haftrichter erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

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