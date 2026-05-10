Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mehrfamilien nach Feuer vorerst nicht bewohnbar

Ein Kellerbrand sorgte für starke Rauchentwicklung

Ulm (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag kurz vor 13:00 Uhr in der Eybstraße in Geislingen zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses, welches von insgesamt 20 Personen bewohnt wird. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatten sich alle Bewohner bereits ins Freie gerettet. Nach der schnellen Bekämpfung der Flammen wurde festgestellt, dass die im Keller laufenden Versorgungsleitungen des Gebäudes derart in Mitleidenschaft gezogen sind, dass das Haus aktuell nicht bewohnbar ist. Alle im Haus lebenden Personen konnten bei Familie oder Bekannten untergebracht werden. Neben der Ortspolizeibehörde und dem zuständigen Energieversorger waren von den Feuerwehren Geislingen und Eybach insgesamt 47, von dem Rettungsdienst 17 Einsatzkräfte am Brandort im Dienst. Das Polizeirevier Geislingen (Tel.: 07331/93270), welches mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz war, hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge im unteren sechsstelligen Bereich belaufen.

+++++++0878471

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell