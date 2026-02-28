PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit anschließendem Streit - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag den 28.02.2026, gegen 17:51 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Der Linienbus befuhr die Dürerstraße aus Richtung "Am Rosenberg" kommend in Fahrtrichtung "Im Weingarten". Zeitgleich befuhr ein BMW Fahrer die Dürerstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 98 touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit den jeweiligen Außenspiegeln.

Beide Fahrzeugführer hielten anschließend ihre Fahrzeuge an. In der Folge entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein verbaler Streit. Beide Fahrer beschuldigten sich gegenseitig, jeweils in die Fahrspur des anderen geraten zu sein.

In diesem Zusammenhang kam es zu weiteren Fahrzeugbewegungen. Der genaue Ablauf sowie die Frage, wie es im Anschluss zu weiteren Beschädigungen gekommen ist, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer geben an, dass der jeweils andere vorsätzlich gegen ihr Fahrzeug gefahren sei. Hierbei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit blieb.

Am Linienbus entstand ebenfalls Sachschaden, er konnte aber im Anschluss an die Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzten.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Mitfahrerinnen und Mitfahrer des Linienbusses, sich unter der unten stehenden Telefonnummer oder persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:21

    POL-PDKH: Dreister Diebstahlsversuch

    Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026 befanden sich drei Freundinnen kurz nach Mitternacht mit ihrem PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schwabenheimer Weg. Während ihres Gesprächs im Innenraum fuhr ein weiterer PKW auf den Parkplatz und stellte sich direkt hinter das Auto der jungen Frauen. Von der Beifahrerseite des hinzugekommenen Fahrzeuges stieg ein Mann aus und machte sich am ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:35

    POL-PDKH: Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein versuchter Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bosenheimer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verursachten Hebelbeschädigungen an einer Wohnungseingangstür. Das Eindringen in die betroffene Wohnung gelang ihnen nicht. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum vom 23.02.2026, 09:30 Uhr bis 24.02.2026, ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 12:26

    POL-PDKH: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

    55559 Bretzenheim (ots) - Am Morgen des 24. Februar 2026 stellte ein Anwohner in Bretzenheim fest, dass Gegenstände aus seinem Fahrzeug entwendet wurden. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte den Firmenwagen geöffnet und mehrere Dokumente, Karten, Bargeld und ein Tablet gestohlen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, daher bittet die Polizeiinspektion Bad Kreuznach um Zeugenhinweise. In diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren