Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit anschließendem Streit - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag den 28.02.2026, gegen 17:51 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Der Linienbus befuhr die Dürerstraße aus Richtung "Am Rosenberg" kommend in Fahrtrichtung "Im Weingarten". Zeitgleich befuhr ein BMW Fahrer die Dürerstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 98 touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit den jeweiligen Außenspiegeln.

Beide Fahrzeugführer hielten anschließend ihre Fahrzeuge an. In der Folge entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein verbaler Streit. Beide Fahrer beschuldigten sich gegenseitig, jeweils in die Fahrspur des anderen geraten zu sein.

In diesem Zusammenhang kam es zu weiteren Fahrzeugbewegungen. Der genaue Ablauf sowie die Frage, wie es im Anschluss zu weiteren Beschädigungen gekommen ist, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer geben an, dass der jeweils andere vorsätzlich gegen ihr Fahrzeug gefahren sei. Hierbei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit blieb.

Am Linienbus entstand ebenfalls Sachschaden, er konnte aber im Anschluss an die Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzten.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Mitfahrerinnen und Mitfahrer des Linienbusses, sich unter der unten stehenden Telefonnummer oder persönlich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

