Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Gegen Mauer geprallt

Am Sonntag verursachte ein 61-Jähriger auf einem Parkplatz an der A8 bei Dornstadt Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 13 Uhr wollte der 61-Jährige auf dem Parkplatz Kemmental parken. Aus ungeklärter Ursache geriet er unbeabsichtigt mit dem Fuß auf das Gaspedal seines Toyota. Das Auto beschleunigte unkontrolliert, fuhr über den Randstein und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Durch die Kollision entstand Sachschaden an den mit Steinen gefüllten Metallgitter-Boxen. An dem Pkw lösten die Airbags aus. Der 61-jährige Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Der Schaden am Toyota wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an der Lärmschutzwand muss noch ermittelt werden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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