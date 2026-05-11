Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Einbrecher schlagen zu

Am Wochenende nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 10 Uhr meldeten die Bewohner einen Einbruch in ihr Haus. Zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 10 Uhr nutzten Einbrecher die Gelegenheit und brachen in das Haus in der Stelzergasse ein. Vermutlich brachen die Unbekannten die Balkontür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Spezialisten der Polizei führten die Spurensicherung durch. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 07161/63-2360.

+++++++ 0884549 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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