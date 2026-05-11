POL-UL: (UL) Öpfingen - E-Bike gestohlen /Am Samstag klaute ein Unbekannter ein hochwertiges Rad aus einer Garage in Öpfingen.

Ulm (ots) - Kurz vor 9 Uhr waren ein 59-Jähriger und ein 66-Jähriger mit ihren BMW Motorrädern auf der L277 zwischen Hitzkofen und Wilflingen unterwegs. Auf Höhe einer Einfahrt zu einem Gehöft bremste der 59-Jährige sein Motorrad ab und wollte nach rechts abbiegen. Das erkannte der nachfolgende 66-Jährige zu ...

mehr