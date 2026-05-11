POL-UL: (UL) Öpfingen - E-Bike gestohlen /Am Samstag klaute ein Unbekannter ein hochwertiges Rad aus einer Garage in Öpfingen.
Ulm (ots)
In der Zeit zwischen 11 Uhr und 19 Uhr stand das Pedelec in einer unverschlossenen Garage eines Wohnhauses in der Goethestraße. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und klaute das hochwertige Mountainbike. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem gestohlenen Herrenrad handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Centurion, Modell No Pogo E R860i.
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