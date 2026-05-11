Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/Uttenweiler - Betrunken mehrfach in den Gegenverkehr geraten - Zeugen oder mögliche Geschädigte gesucht

Zu viel Alkohol hatte am Sonntag ein 60-Jähriger bei Unlingen/Uttenweiler intus.

Ulm (ots)

Laut Zeugen soll der 60-Jährige gegen 17 Uhr auf der B312 bei Unlingen in deutlichen Schlangenlinien gefahren sein. Der Fahrer des Audi A6 Kombi soll wohl zuvor auf der B311 aus Richtung Ertingen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Dabei geriet er laut Zeugen auf der B311 und auch auf der B312 mehrfach in den Gegenverkehr. Eine Zeugin handelte richtig und folgte dem Fahrzeug mit der auffälliger Fahrweise. Die Frau gab auf der B312 immer wieder Standortmeldungen durch, so dass die Polizei den Autofahrer wenig später auf der B312 bei Uttenweiler stoppen und einer Kontrolle unterziehen konnte. Ein Alcotest zeigte, dass der Fahrer rund 2 Promille intus hatte.

Bei seiner gefährlichen Fahrt kam es auch zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Denn eine Autofahrerin und noch weitere Verkehrsteilnehmer mussten wohl dem entgegenkommenden Audifahrer auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Auch führte den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge das gefährliche Fahrverhalten des Audifahrers offenbar zu keinen Sachschäden. Der 60-Jährige musste mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Auto musste er stehen lassen. Die Polizei Riedlingen hat nun die Ermittlungen u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere weitere mögliche Geschädigte, die dem Audifahrer ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Tel. 07371/938-0 zu melden.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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