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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl einer größeren Menge Metallschrott - die Polizei Mayen sucht weitere Zeugen

Mayen, In der Weiersbach (ots)

Am Morgen, des 27.04.206 meldete sich gegen 09:30 Uhr, ein Mitarbeiter einer Baufirma und teilte mit, dass bereits in den Abendstunden des 23.04.0206, an einer Straßenbaustelle in der Weiersbach durch unbekannte Täter, ca. 8 Tonnen Metallschrott entwendet wurden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, die das Altmetall in einen weißen Transporter oder Lkw einluden und die Örtlichkeit verließen.

Zeugen, die zu dem Vorfall weitere Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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