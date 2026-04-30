Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Schmuck aus Wohnung geklaut + Angriff auf 21-Jährigen + Polizeieinsatz nach Bedrohung + Brand im Wald + Audi geklaut - schneller Erfolg

Giessen (ots)

Langgöns: Schmuck aus Wohnung geklaut - Zeugen gesucht

Gestern gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung im Südring. Vermutlich waren zwei unbekannte Täter am Werk, einer lenkte den Wohnungsinhaber ab, während sein Komplize durch eine offene Terrassentür in die Wohnung gelangte. Dort suchte er nach Wertvollem. Er erbeutete diversen Schmuck und entfernte sich unbemerkt.

Unter dem Vorwand den Spielball seines Kindes zu suchen, verwickelte ein Krimineller den Bewohner in ein längeres Gespräch. So gelang es seinem Komplizen, unbemerkt in die Wohnung zu gelangen. Der Diebstahl fiel erst im Nachgang auf. Der Mann, der das Gespräch führte, war etwa 170 cm groß, 30-40 Jahre alt und von normaler Statur. Laut Angaben ist er vermutlich "rumänischer Herkunft", hat eine helle Hautfarbe, kurze dunkle Haare und spricht sehr gutes Deutsch. Er trug eine blaue Jeans. Angaben zum Komplizen liegen nicht vor.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Diebstahl mitbekommen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld gemacht? Wer kann Hinweise zu den unbekannten Dieben geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Angriff auf 21-Jährigen - Zeugen gesucht

Die Gießener Polizei suchen Zeugen zu einem Angriff in der Bismarckstraße. Ein Unbekannter sprach den Mann an einer Fußgängerampel an und verletzte ihn, vermutlich mittels eines bislang unbekannten Gegenstands, im Bereich des Nackens. Anschließend rannte er in Richtung Innenstadt davon. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Vorfall in Höhe der Kreuzung zur Ludwigstraße fand gestern gegen 15.55 Uhr statt. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Der Flüchtige wurde als 25-30 Jahre alt und etwa 175-180 cm groß beschrieben. Er hat zerzauste, dunkle lockige Haare, eine korpulente Figur und ein breit erscheinendes Gesicht. Er trug zur Tatzeit eine schwarz-weiße Strickjacke.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Angriff bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität und zum Motiv des unbekannten Angreifers geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Mehrere Streifen der Polizei eilten gestern in den Ortsteil Steinheim. Dort kam es gegen 16 Uhr nach verbalen Streitigkeiten unter zwei Männern zu einer Bedrohung. Ein 26-Jähriger zeigte im Verlauf eine Pistole und ein Gewehr und drohte seinem Gegenüber damit. Kurz darauf entfernte er sich. Streifen nahen den Mann im Rahmen der Fahndung widerstandslos fest. Es wurde niemand verletzt. In seinen Wohnräumen stellten sie eine Luftdruckpistole und ein Luftgewehr sicher. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Laubach: Brand im Wald

Nahe der Bundesstraße 276 brannte in der Laubacher Gemarkung gestern gegen 18.30 Uhr ein Waldstück auf einer Fläche von ca. 20 x 20 Meter. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte so ein Ausbreiten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schließt derzeit eine Brandstiftung nicht aus.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Angaben zur Entstehung des Feuers machen? Sind in dem Bereich Personen aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Audi geklaut - schneller Erfolg

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Dieb, um einen Audi zu klauen. Dessen Besitzer stellte das Fahrzeug heute früh gegen 1.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gießener Restaurant ab. Der Mann stieg nur kurz aus und ließ dabei den Schlüssel im Fahrzeug. Dies nutzte der Dieb offenbar gezielt aus. Er setzte sich ans Steuer des RS Q8 und fuhr davon.

Die Ermittlungen erhärteten einen Tatverdacht gegen einen 51-Jährigen. Streifen, die nach dem Fahrzeug fahndeten, stellten den Audi eine gute halbe Stunde später an der Wohnanschrift des Verdächtigen im Landkreis Gießen fest. Sie nahmen den Mann fest, er musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene entlassen. Das unbeschädigte Fahrzeug im Wert von etwa 130.000 Euro konnte an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 51-Jährigen ein.

Pierre Gath, Pressesprecher

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