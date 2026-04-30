Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pohlheim: Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Giessen (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten heute früh zu einem Wohnhausbrand in Dorf-Güll aus. Gegen 2 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand des Hauses in der Kirchgasse gemeldet.

Feuerwehrleute retten vier Personen im Alter von 28, 50, 61 und 65 Jahren aus dem Haus. Alle vier erlitten Verletzungen, drei der Personen lieferte der Rettungsdienst in Krankenhäuser ein. Eine Lebensgefahr bestand bei keinem der Geretteten. Die Feuerwehr rettete einen Hund und eine Katze aus den Wohnräumen, zwei Vögel und ein weiterer Hund kamen ums Leben.

Der entstandene Schaden muss noch ermittelt werden, dürfte aber im unteren, sechsstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell