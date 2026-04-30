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Mittelhessen: Biebertal: Wo ist Emilia?

Mittelhessen: Biebertal: Wo ist Emilia?
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Giessen (ots)

Seit gestern Mittag wird die 14-jährige Emilia aus Biebertal vermisst. Sie verließ gegen Mittag die elterliche Wohnung, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu ihrem Antreffen geführt.

Die Vermisste trägt eine Brille, ist 160 cm groß, schlank und hat mittelbraunes, schulterlanges Haar.

Die Polizei bittet um Unterstützung: Wer hat Emilia seit gestern gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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