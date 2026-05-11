Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Motorradfahrer prallte am Sonntag in Geislingen gegen ein Auto und stürzte.

Ulm (ots)

Um 15.10 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seiner Ducati die Stuttgarter Straße. Er war in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Oberböhringer Straße fuhr er zunächst auf der Geradeausspur. Dann wechselte er kurz vor der Einmündung auf die Spur der Linksabbieger. Dort fuhr bereits ein 47-Jähriger mit seinem Ford. Der Biker übersah wohl das Auto beim Fahrstreifenwechsel und die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Dabei verlor der Ducati-Fahrer die Kontrolle und stürzte. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf 1.000 Euro, der am Ford auf 6.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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