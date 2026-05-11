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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Scheibe an Schiebetür eingeschlagen
Draußen blieb ein Einbrecher am Montag in Nattheim.

Ulm (ots)

Gegen 2.20 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen Einbruch bei einem Drogeriemarkt in der Daimlerstraße. Mehrere Polizeistreifen begaben sich zu dem Objekt. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter mit einem Metallständer für Baustellenabschrankungen die Glastür eingeschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte der Einbrecher nicht ins Innere. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0886240

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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