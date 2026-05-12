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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Spielautomat aufgebrochen
Beute machte ein Einbrecher am Dienstag in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen Einbruch in einem Gastronomiebetrieb in der Bahnhofstraße. Über eine Überwachungskamera konnte ein Einbrecher festgestellt werden. Der machte sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen. Der Automat wurde aufgebrochen und der Unbekannte gelangte an das darin befindliche Bargeld. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Der Unbekannte hatte mittlerweile das Weite gesucht. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Der Einbrecher trug eine ärmellose Daunenweste, eine Cargohose und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie der Einbrecher in die Gaststätte gelangte, muss die Polizei noch ermitteln.

+++++++ 0895105 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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